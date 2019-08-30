Baba-oğul birbirini bıçakladı

Samsun'da çıkan kavgada baba-oğul birbirlerini bıçaklayarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ile oğlu T.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her ikisi de birbiri bıçaklayarak hastanelik oldu. H.A., Gazi Devlet Hastanesi'ne, oğlu T.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA