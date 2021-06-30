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Baba olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Büyükak bebeğin ilk fotoğrafı paylaştı! Bakın ismini ne koydu...

Çocukluk aşkıyla 2018 yılında hayatını birleştiren oyuncu İbrahim Büyükak baba olmanın sevincini yaşıyor. Bebeklerine kavuşan çiftten ilk kare geldi. İşte bebeğin ismi...

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Büyükak bebeğin ilk fotoğrafı paylaştı! Bakın ismini ne koydu...

2018 yılında,  çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile dünya evine giren oyuncu İbrahim Büyükak ilk kez baba oldu.

Müjdeyi sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün veren Büyükak, oğluna kavuştuklarını açıkladığı bir paylaşım yaptı. 

"CANIMIZ OĞLUMUZ"

Aile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan 37 yaşındaki İbrahim Büyükak, "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz" notunu ekledi. 

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Büyükak bebeğin ilk fotoğrafı paylaştı! Bakın ismini ne koydu...

Oyuncu, bebek bekledikleri haberini ocak ayında duyurmuştu.

Baba olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Büyükak bebeğin ilk fotoğrafı paylaştı! Bakın ismini ne koydu...

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