Baba olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Büyükak bebeğin ilk fotoğrafı paylaştı! Bakın ismini ne koydu...

2018 yılında, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile dünya evine giren oyuncu İbrahim Büyükak ilk kez baba oldu.

Müjdeyi sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün veren Büyükak, oğluna kavuştuklarını açıkladığı bir paylaşım yaptı.

"CANIMIZ OĞLUMUZ"

Aile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan 37 yaşındaki İbrahim Büyükak, "Oğlumuz 'Aslan Oktay' dün akşam dünyaya geldi. Kendisinin de, annesinin de sağlığı iyi çok şükür. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Canımız oğlumuz seni çok seviyoruz" notunu ekledi.

Oyuncu, bebek bekledikleri haberini ocak ayında duyurmuştu.