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  3. Baba ve 2 çocuğu can vermişti, Konya'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Baba ve 2 çocuğu can vermişti, Konya'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde Cihanbeyli-Yunak yolu Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet ile caddede seyir halindeki D.K. idaresindeki Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan Suriyeli aileden baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, anne ise yaralı olarak kurtuldu.

Öte yandan baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, ara yoldan çıkan motosiklete ticari aracın çarpması ve bir kişinin havada savrulması yer alıyor.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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