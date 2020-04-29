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  3. Baba ve oğlun barakadaki yaşam savaşı görenlerin yüreklerini sızlattı!

Baba ve oğlun barakadaki yaşam savaşı görenlerin yüreklerini sızlattı!

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan yaşayan Fahrettin Özkömürcü (80), yürüme zorluğu çeken oğlu Kenan Özkömürcü (65) ile tek göz bir barakada yaşam savaşı veriyor. Tek gelirleri 80 yaşındaki babanın yaşlılık geliri olan ikili kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

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29 Nisan 2020 Çarşamba 12:36

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