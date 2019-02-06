Baba ve oğlundan örnek davranış

Datça'daa bugün okul çıkışında yürürken içerisinde 21 bin lira olan bir cüzdan bulan, babasıyla birlikte paraları sahibine ulaştırdı.

Datça'da okul çıkışı İskele Mahallesi'nde arkadaşı Yusuf Mert Yıldız (11) ile birlikte yürümekte olan Muharrem Gökdağ (12) bir cüzdan buldu. Gökdağ, yolda buldukları ve 21 bin 403 TL değerindeki para dolu cüzdanı alarak babasına götürdü. Fırında çalışan 36 yaşındaki baba Akif Gökdağ, içerisinde 5 bin 850 Türk Lirası ve 2 bin 991 Amerikan Doları olmak üzere toplamda 21 bin 403 TL değerindeki para dolu cüzdanı Datça Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek emniyet görevlilerine teslim etti.

Görevli polis memurları içi para dolu cüzdanı getiren baba ve oğlu ile arkadaşını yaptıkları bu örnek davranış nedeniyle tebrik ettiler.

Örnek davranış sergileyen gencin babası Akif Gökdağ, "Herkesin yapması gereken insanlık görevimizi yaptık. Bu tür davranışların herkese örnek olması gerekiyor" dedi.

Cüzdanın sahibi vatandaş kimliğinin gizli kalmasını isteyerek, teşekkür edip para dolu cüzdanını alıp Datça Emniyet Müdürlüğünden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Kaynak: İHA