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  3. Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Edirne'de vatani görevini yapan genç, İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde kanser tedavisi gören babasını görmek için hastaneye gittiği sırada üzüntüden kalp krizi ve beyin kanaması geçirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan baba ve oğlu, 5 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Bir süredir kanser tedavisi gören Cevdet Küçük (61), durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Baba Cevdet Küçük'ün kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda durumunun ağırlaşması üzerine Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayında tank er olarak vatani görevini yapan 120 günlük asker Fatih Küçük'e (25) haber verildi. Son kez babasını görmek için İstanbul'a gelen Küçük, üzüntüye dayanamayarak kalp krizi, ardından ise beyin kanaması geçirdi.

BU ACIYA KALBİ DAYANAMADI

Bunun üzerine Fatih Küçük de aynı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Cuma günü sabaha karşı ilk olarak baba Cevdet Küçük hayatını kaybetti. Yaklaşık 5 saat sonra da oğlu Fatih Küçük yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı Fatih Küçük ile babası Cevdet Küçük'ün cenazeleri, ilk olarak baba ocağına getirilerek helallik alındı. Sabahın erken saatlerinde pandemi koşullarına uygun kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında baba ile oğlu yan yana defnedildi. son Büyük üzüntünün hakim olduğu cenazede defin işleminin ardından askerler tabuta sarılı Türk bayrağını aileye teslim ederek, başsağlığı diledi. Cenazede ailenin güçlükle ayakta durduğu görüldü.

"ASKERLİĞİN BİTMESİNE 2 AY KALMIŞTI"

Baba Cevdet Küçük'ün bir süredir kanser tedavisi gördüğünü söyleyen ailenin yakın akrabası Salih Kalay, "Babası yoğun bakımda tedavi görüyordu. Oğlu Fatih'te 4 aylık askerdi. Askerliğinin bitmesine 2 ay kalmıştı. Babası ağırlaşınca hastaneye geldi. O anda babasını görünce kalp krizi geçirdi, ardından hastanede beyin kanaması geçirdi. İlk önce babası vefat etti, 5 saat sonra da asker olan oğlu Fatih vefat etti" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

Baba ve oğlunun kahreden ölümü! Ölüm askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı

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