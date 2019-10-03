Babaannesini öldürüp, 40 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan lise öğrencisi tutuklandı

UŞAK'ta, iki gün önce babaannesi Fadime Bozbay'ı (71) öldürerek 40 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldığı iddiası ile İzmir'de gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi Atahan Bozbay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Ekim Salı günü Cumhuriyet Mahallesi 3. Site Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Bozbay'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelerek çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, Fadime Bozbay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı kadının vücudunda darp izlerine rastlayan ekipler, cinayet şüphesi üzerine evde inceleme yaptı. Evdeki bazı çekmecelerin karıştırıldığı tespit eden ekipler, yaşlı kadının yakınları ile görüştü. Olay gününden sonra lise öğrencisi olan torunu Atahan Bozbay'ın şehir dışına çıktığını belirleyen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda Atahan Bozbay, İzmir'in Bornova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Bozbay'ın üzerinde yapılan aramada ise 40 bin TL değerinde ziynet eşyası bulundu. Gözaltına alındıktan sonra Uşak'a getirilen Bozbay, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda babaannesi Fadime Bozbay'ı öldürerek ziynet eşyalarını çaldığı itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atahan Bozbay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA