Babacar Dia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Babacar Dia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Babacar Dia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Babacar Dia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Babacar Dia 12 Kasım 1990 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Mbaye Babacar Dia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Babacar Dia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Eleven yapmaktadır. Babacar Dia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 12 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Babacar Dia'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Babacar Dia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Babacar Dia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Babacar Dia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Babacar Dia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Stade Nyonnais

1 Ocak 2015 yılında FC Köniz

1 Temmuz 2015 yılında Yverdon Sport

12 Temmuz 2018 yılında Etoile Carouge

Babacar Dia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Babacar Dia şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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