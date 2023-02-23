Babacar Dione kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Babacar Dione Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Babacar Dione adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Babacar Dione Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Babacar Dione 22 Mart 1997 tarihinde Mbayard şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Belçika,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Babacar Dione Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Youonegoal yapmaktadır. Babacar Dione, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Plovdiv takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Babacar Dione'nin Lokomotiv Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Babacar Dione Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Babacar Dione isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Babacar Dione Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Babacar Dione futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mouscron U21

1 Temmuz 2017 yılında Mouscron

2 Temmuz 2022 yılında Lok. Plovdiv

Babacar Dione Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Babacar Dione şuan Lokomotiv Plovdiv takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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