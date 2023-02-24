Babacar Fall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Babacar Fall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Babacar Fall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Babacar Fall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Babacar Fall 1 Ocak 2001 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Senegal,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Babacar Fall Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Babacar Fall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Babacar Fall'nin FK Dinamo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Babacar Fall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Babacar Fall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Babacar Fall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Babacar Fall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2018 yılında Benevento U19

30 Haziran 2019 yılında Monza Giovanili

16 Temmuz 2019 yılında Monza U19

1 Eylül 2021 yılında Mlad. Petrinja

1 Şubat 2022 yılında FK Bylis

29 Ocak 2023 yılında FK Dinamo

30 Haziran 2023 yılında FK Bylis

Babacar Fall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Babacar Fall şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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