Babacar Fati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Babacar Fati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Babacar Fati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Babacar Fati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Babacar Fati 1 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Babacar Fati Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Break Management yapmaktadır. Babacar Fati, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Babacar Fati'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Babacar Fati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Babacar Fati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Babacar Fati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Babacar Fati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2019 yılında Sporting CP A23

1 Temmuz 2020 yılında Sporting B

12 Ağustos 2022 yılında SJK Seinäjoki

Babacar Fati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Babacar Fati şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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