Babacar Sy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Babacar Sy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Babacar Sy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Babacar Sy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Babacar Sy 2 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Babacar Sy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Daniel Chrysostome yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Teplice futbol takımında oynamaktadır. FK Teplice takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Babacar Sy'nin FK Teplice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Babacar Sy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Babacar Sy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Babacar Sy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Babacar Sy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2022 yılında SILON Taborsko

6 Ocak 2023 yılında Slavia Prag

23 Ocak 2023 yılında Teplice

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Babacar Sy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Babacar Sy şuan FK Teplice takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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