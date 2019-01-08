Babadan kalma heybelerle market alışverişi yaptılar

Kayserili iki vatandaş, marketlerde poşetlerin para ile satılması uygulaması sonrasında babadan kalma heybeleri alarak alışveriş yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plastik poşetlerin geri dönüşümünün çok düşük olmasından ve kaynak verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle naylon poşetlerin parayla satılması uygulamasını 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulamaya koydu.

Uygulamanın başlaması ile birlikte Kayserili İbrahim Boz ve Doğan Özdemir, babadan kalma heybelerini yanlarına alarak market alışverişine çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alışverişlerini yapan İbrahim Boz ve Doğan Özdemir, satın aldıkları malzemeleri babadan kalma heybelere koydu.

İbrahim Boz, "Artık poşetler paralı olunca ben de alışverişe çıktığımda heybeyi yanıma alıyorum. Eskiden babam pazara gelince heybeyle gelirdi. Tarlaya giderken heybenin içinde azık götürürdü. Poşetler paralı olunca bizim de aklımıza bu geldi ve satın aldığımız malzemeleri heybeye koyduk" diye konuştu.

"Poşeti bırakın, önce doğayı düşünün" diyen Doğan Özdemir ise, "Poşetler doğaya çok zarar veriyor. Poşetlerin de paralı olması sonrasında biz de heybemizi aldık ve Allah'a şükür alışverişimi yaparak malzemeleri heybemize koyduk" ifadesinde bulundu.

Kaynak: İHA