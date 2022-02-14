Babadan oğula dededen toruna! Evli ve çocuklu olduğu gerçeği ile şok etkisi yaratmıştı! Cihangir Ceyhan'dan yeni 'aile' paylaşımı geldi! İlk olarak Sıfır Bir dizisinin Cio'su olarak tanınan Cihangir Ceyhan, geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuğunu ilk kez paylaşmış ve magazin dünyası bu gerçeği ilk kez öğrenmişti. Ünlü oyuncu bu kez de babasıyla birlikte oğlunun yeni bir fotoğrafını tekrar paylaştı.

1 8 Cihangir Ceyhan'ı ilk olarak Sıfır Bir dizisinin Cio'su olarak tanıdık.