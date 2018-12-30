Babaeski'de Gebe Okulu tescil işlemleri yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski Devlet Hastanesi'ndeki Gebe Okulu'nun tescil işlemleri yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur, Gebe Okulu'nda incelemeler de bulundu.

Okulun fiziki durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Uğur, okulun içerisine konulan ekipmanları da inceledi.

Uğur, burada yaptığı konuşmada, Gebe Okulları'nın Sağlık Bakanlığı'nın temel hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Gebelik dönemi ile doğum sürecinde anne ile bebek sağlığı açısından daha kaliteli, verimli, etkin ve güvenli sağlık hizmeti sunulmasına çok önem verildiğini ifade eden Uğur, Gebe Okulu'nda anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrasına bilinçli bir şekilde hazırlanması ve desteklenmesi için hizmet verileceğini belirtti.

Uğur, okulun fiziki açıdan hazırlandığını ve kısa süre içerisinde hizmete başlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA