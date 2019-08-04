Babaeski'de ilk ayçiçeği alımı gerçekleştirildi

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi, sezonun ilk ayçiçeği alımını yaptı.



Çiğdemli köyünde çiftçi Azmi Özer tarafından hasat edilen sezonun ilk ayçiçeği ürünü, törenle Babaeski Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifine teslim edildi.



Kooperatif Başkanı Mülayim Güler, törende yaptığı konuşmada, yörede ayçiçeği hasadının başladığını belirtti.

Sezonun ilk alımını yaptıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"İlk ürün Çiğdemli köyünden, kooperatifimiz ortağı Azmi Özer tarafından getirildi. Ortağımız getirdiği ilk mahsul bizleri çok mutlu etti. Üreticimizin bu sene yüksek rekolte bekliyor. Yapılan ölçümler neticesinde ürünün yağ oranı yüzde 43,13 olarak belirlendi. Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi olarak alımlarımız belirlenen merkezlerimizde devam edecek."

Törende üretici Özer'e yağ hediye edildi.

Kaynak: AA