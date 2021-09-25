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Babai ne demek, TDK'ya göre Babai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Babai kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Babai ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Babai nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Babai kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Babai ne demek, TDK'ya göre Babai kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Babai ne demek? Babai TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Babai kelimesi. Peki Babai ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Babai nedir, Babai kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Babai kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Babai kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

BABAİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Babai kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Babai kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Babailik tarikatından olan kimse

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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