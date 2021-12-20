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Babailik ne demek, TDK'ya göre Babailik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Babailik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Babailik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Babailik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Babailik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Babailik ne demek, TDK'ya göre Babailik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Babailik ne demek? Babailik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Babailik kelimesi. Peki Babailik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Babailik nedir, Babailik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BABAİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Babailik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Babailik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- XIII. yüzyılda Baba İshak'ın kurduğu tarikat

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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