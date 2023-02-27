Babak Moradi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Babak Moradi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Babak Moradi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Babak Moradi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Babak Moradi 29 Temmuz 1993 tarihinde Yasuj, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da بابک مرادی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Babak Moradi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Babak Moradi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havadar SC futbol takımında oynamaktadır. Havadar SC takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Babak Moradi'nin Havadar SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Babak Moradi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Babak Moradi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Babak Moradi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Babak Moradi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Shahrdari Yasuj

1 Temmuz 2012 yılında Parseh Tehran

1 Temmuz 2013 yılında F. Yazd

1 Temmuz 2014 yılında Sh Tabriz

1 Ocak 2015 yılında Siah Jamegan

3 Ocak 2016 yılında Aluminium Arak

1 Temmuz 2016 yılında Rah Ahan

1 Temmuz 2017 yılında Malavan

6 Ocak 2019 yılında Foolad

1 Temmuz 2019 yılında Machine Sazi

9 Eylül 2020 yılında Esteghlal FC

29 Ocak 2022 yılında Havadar SC

Babak Moradi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Babak Moradi şuan Havadar SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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