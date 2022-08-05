Babala TV'ye Ümit Özdağ ve Abdurrahman Uzun'un tartışması damga vurdu! Beklenen kesit yayınlandı, sosyal medya ikiye bölündü!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Youtube'de yayınlanan Babala TV'ye konuk olurken, bu hafta ilki gerçekleştirilen Açık Mikrofon programında basın ve diğer konuklar da yer aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ümit Özdağ, sıra Youtube’da AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik içerikler üreten siyaset uzmanı Abdurrahman Uzun'a gelince, tartışma ortamı yaratmaktan hiç çekinmedi.

"SİYASET YAPMAYIN"

Siyaset uzmanı ve sosyal medya içerik üreticisi Abdurrahman Uzun, Ümit Özdağ'a "Zafer Partisi kuruldu şimdi siyaseti takip eden insanlar, (ben de bir siyaset uzmanıyım) ve şöyle görüyorum insanlar bu konuda sizden bir açıklama ve bir tepki beklerken bir anda Türkiye’de sadece mülteci problemi üzerinde konuşan ve hiçbir zaman o HDP ile yapılan o olaydan bahsetmeyen, İYİ Partideki ayrılış ve Zafer Partisi’nin kuruluş serüvenine sebep olan o konuya hiç girmiyorsunuz.

Bu konuyu daha sonra mı işleyeceksiniz yoksa şu anda cazip yer burası, gündemde bu konu iyi gidiyor diye mi mülteci sorununu gündeminizde tutuyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.

Özdağ'ı küplere bindiren soru "Siyaset uzmanıyım demiştiniz değil mi? Bu soruş tarzıyla siyaset yapmayın" yanıtını aldı. Uzun ise Zafer Partisi Genel Başkanı'nın kendisini hedef almasına sessiz kalamayarak duruma "Siz bana 'Siyaset yapma' diyemezsiniz, ben size diyor muyum? Lütfen soruma yanıt verin, hakaret etmeyin" şeklinde tepki gösterdi.

Hararetin arttığı tartışma kameralara yansıdı. İşte, Ümit Özdağ ve Abdurrahman Uzun'un tartışmasındaki detaylar...