Her sene Haziran ayında kutlanan babalar gününün yaklaşmasıyla birlikte alınacak hediyeler, sıkça aratılanlar arasına şimdiden girdi bile. Herkesin merakla araştırdığı bu konuyla ilgili önerileri biz de Babalar Günü hediyesi tavsiyesi | Babalar Günü hediyesi önerileri başlığı ile haberimizde yer verdik. İşte babalar gününde alınacak en anlamlı hediyeler...

BABALAR GÜNÜ NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

BABALAR GÜNÜ 2020 YILINDA NE ZAMAN KUTLANACAK?

Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Yani bu sene Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ TAVSİYELERİ | BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ ÖNERİLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

1-“Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya”

2- Babanızla çekilmiş çerçeveye konulmuş güzel bir fotoğraf

3- Baskılı bir T-shirt

4- Güzel bir Kol saati

5- Şık bir ayakkabı

6- TV koltuğu

7- Kupa bardak

8- Deri cüzdan

9- Şapka

10- Kemer

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2020

“Kocaman kalbinde sevgiden başka duyguya yer olmayan, dünyanın en cömert, en fedakar, en anlayışlı ve en şefkatli erkeği… Ben ona “baba” diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek. Beni ben yapan en değerli varlığım. Babalar günün kutlu olsun, seni çok seviyorum.”

“Sana her zaman duygularımı ifade edemesem de varlığını hissettiğim her an mutlu olduğumu ve senin hayatta hep mutlu olmanı istediğimi bilmeni isterim babacığım. Sen benim için çok değerlisin. İyi ki varsın.”

“Benim bu günlere en az hata ve en az zararla gelmemi sağlayan, her zorlukta her kararsızlığımda elimden sıkı sıkı tutan canım babam. Senin hakkını asla ödeyemem. Sen ailemizin güçlü çınarı, ne zaman arkama yaslansam biliyorum ki sen beni dimdik ve her zaman güçlü tutarsın. Babalar günün kutlu olsun.”

“Sen yanımda olmadan ben asla kendim olamam baba, bana hayatı öğrettiğin için ve koşulsuz şartsız yanı başımda olup beni desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bu gün senin günün, babalar günün kutlu olsun!”

“Hayatımın her anında emeği olan, benim mutluluğum için her fedakârlığı göze alan canım babam… Babalar günün kutlu olsun.”

“Nereye gidersem gideyim senin kollarından daha güvenli, daha huzurlu; yüreğinden daha güzel, daha sıcak bir yer yok babacığım. İyi ki varsın.”

“Beni her halimle seven canım babam, sana sevgimi anlatmaya sözcükler yetmez. Her zaman bana canım kadar yakında, her zaman kalbimde her zaman aklımdasın. Babalar günün kutlu olsun.”

“Evimizin güneşi, tüm karanlıkların ışığı bir tanecik babama kucak dolusu sevgilerle… Babalar günün kutlu olsun.”

“Varlığıyla karanlığıma ışık, hüznüme sevinç, derdime derman olan adam. Desteğini, elini hep sırtımda hissettiğim, bana güveniyle güç veren canım babam. Bir gülüşünle beni mutlu edebiliyor, şefkatinle beni hep doğruya yönlendiriyorsun. Bil ki her başarımda senin büyük bir payın var. Babalar günün kutlu olsun.”

“Hayata gözlerimi açtığım anda, ilk adımımı attığım anda hep ellerimden tutuyordun. Biliyorum ki ellerimi hiç bırakmadın, seni çok seviyorum baba.”

“Hayat bizi nereye sürüklerse sürüklesin, önümüze ne zorluklar çıkarırsa çıkarsın biliyorum ki sen yanımda olduğun sürece hepsi hallolacak. Senin evladın olduğum için çok şanslıyım baba, iyi ki varsın.”

“Bugün kazandığım, başardığım, elde ettiğim ve gururlandığım ne varsa her şeyde senin büyük bir payın var. Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım, babalar günün kutlu olsun.”

“Dert ortağım, dostum, arkadaşım, sırdaşım, canım babam. Evimizin yıkılmaz direği… Babalar günün kutlu olsun.”

“Kelimelerle anlatılamayan ve tarifi mümkün olmayan bir şey varsa o da sana verdiğim değerdir. İfade etmesi en zor şey seni ne kadar sevdiğimdir. Kollarımı kırarcasına açsam da gösteremem bu sevgiyi babacığım. Varlığına şükürler olsun. Babalar günün kutlu olsun.”

“Sevgili babacığım, mesafeler olsa da bil ki hep aklımda, kalbimin bir tarafındasın. Seni ve o güzel yüreğini çok seviyorum. İyi ki varsın.”

“Her sıkıntımda hiçbir tereddüt etmeden bana sımsıkı sarılıp bana her zaman güvendiğin için, beni hiçbir zaman aciz bırakmadığın ve hayatımda çizmem gereken doğru yolu gösterdiğin için en önemlisi bitmek tükenmek bilmez sabrın için teşekkür ederim babacığım. Allah sana uzun ömürler versin, birlikte nice mutluluklar görmeyi nasip etsin. Seni çok seviyorum.”

“Senin gibi bir baba ile büyüdüğüm için, senin gibi bir babanın her zaman koruduğu evladı olduğum için çok şanslıyım. İyi ki varsın aslan babam.”

“Her şeyden şüphelen ama sana olan sevgimden zerre kadar şüphelenme babacığım. Varlığın varlığıma anlam katıyor. Babalar günün kutlu olsun.”

“Hüznümü, mutluluğumu, sevincimi, derdimi, hayal kırıklıklarımı paylaştığım canım dostum; canım babam. Sen baba gibi baba, benim en değerlimsin. Babalar günün kutlu olsun.”

“Sen benim canım babam, her zaman senin örnek olduğun şekilde, senin gösterdiğin doğru yoldan ilerlemek, sana layık bir evlat olmak için çabalıyorum. Senin mutluluğun benim için her şeyden önemli, seni çok seviyorum.”

“Sen benim için öyle farklı öyle ulaşılmaz bir yerdesin ki, senin yerine kimseyi koyamam. Kimi sen gibi görmeye kalksam olmaz, hep bir iğreti olur gözümde. Hep dualarımda Allah’ıma seni başımızdan eksik etmemesi için sesleniyorum. İyi ki varsın güzel yürekli adam, babalar günün kutlu olsun.”