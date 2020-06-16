Babalar Günü hikayesi nedir? Milyonlarca kişi bu soruya yanıt arıyor. 21 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü'ne az bir süre kala bu özel günün hikayesi araştırılıyor. Peki Babalar Günü hikayesi nedir?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK 2020?

Babalar Günü 2020 yılında 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HİKAYESİ NEDİR?

Babalar günü fikri 1909’da Washington’da yaşayan ve Anneler Günü’nden ilham alan Sonoro Smat Dodd tarafından ortaya atıldı. Sonoro Dodd’un babası Wılliam Smart bir Amerikan İç Savaşı gazisi idi.Eşi, altıncı çocuklarını doğururken vefat etmişti. Wılliam Smart hem yeni doğmuş bebeğini hem de diğer beş çocuğunu kendi başına Washington’un doğusundaki çiftlikte yetiştirdi.Sonora büyüdüğü zaman babasının ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığını fark edip babası için özel bir gün düzenlemek istedi.Ve babası Haziran’da doğduğu için ilk Babalar Günü’nün Washington Spokane’de 19 Haziran 1910’da kutladı.1924’te Başkan Calvin Coolidge “Babalar Gününü” desteklediğini açıkladı.1966’da ise Başkan Lyndon Johnsonn, Haziran ayının üçüncü pazarını resmen Babalar Günü olarak ilan etti.

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