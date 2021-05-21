Anneler Gününün kutlanmasının ardından heyecanla Babalar Günü beklenmeye başlandı. Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü bu sene 20 Haziran Pazar günü kutlanacak. Bu özel günde babasına sevgisini aldığı hediyelerle göstermek isteyen kişiler şimdiden araştırmalara başladılar. Biz de sizler için Babalar günü için babamıza ne alabiliriz? Babalar Günü için neler alınır 2021? Sorularına cevap verdik. İşte detaylar...

BABALAR GÜNÜ İÇİN BABAMIZA NE ALABİLİRİZ? BABALAR GÜNÜ İÇİN NELER ALINIR 2021?

-Çerçeve

-Fotoğraf albümü

-Kol saati

-Tesbih

-Parfüm

-Ceket

-Ayakkabı

-Kupa bardak

-Cüzdan

-Çakmak

-Kemer

BABALAR GÜNÜ NEDİR?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir. Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.