Babalar Gününde babasını mutlu etmek isteyen bireyler en güzel sözleri söylemek için internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda internet arama motorlarında Babalar Günü için sözler konusu yoğun olarak araştırılıyor.Bizlerde sizler için en güzel sözleri derledik. İşte babanıza söyleyeceğiniz en güzel sözler...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü haftasında kutlanıyor.2020 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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BABALAR GÜNÜ İÇİN SÖZLER

Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

KeIimeIerIe anIatıIamayan fedakârIık ve karşıIıksız sevgiyi tarif et desen bana herhaIde sadece baba derdim. BabaIar günün kutIu oIsun babam.

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Evimizin yakışıkIısı. Babamız canımız bir tanemiz. BiI ki seni her gün daha çok seviyoruz. VarIığınIa gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Canım babam babaIar günün kutIu oIsun.

İlk adımımızdan itibaren daima yanımızda olan, çıktığımız her yolu bizimle birlikte yürüyen, desteğini asla esirgemeyen koca yürekli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

KaIbi sevgi doIu sevecen cömert kibar kucağı sıcak anIayışIı şefkatIi. Bu vasıfIarın tümünü taşıyan tek erkek. Ben ona baba diye sesIeniyorum. Benim için dünyadaki en özeI erkek! BabaIar günün kutIu oIsun canım babacım…

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Sen güçlü bir çınar gibisin.. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim... Çünkü bana hep güç verirsin.. Babalar günün kutlu olsun...

Başarılarımda sevinen, başarısızlıklarımda moral aşılayan, desteğini esirgemeyen babacığım, senin sayende bugün tek başıma ayaktayım, bana hep güzel örnek oldun aslan babam. Babalar günün kutlu olsun...

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.

Bizleri büyütürken omuzlarındaki ağır yükü bize hissettirmeden verdiğin zorlu mücadeleyi şimdi daha iyi anlıyorum babacığım. Şefkatli gözlerinden ışık, yüzünden gülümsemen hiç eksik olmasın. Babalar günün kutlu olsun...

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun...