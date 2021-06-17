Her Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'ne sayılı günler kaldı. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler hediye telaşına girerken, 2021 yılı Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak. Abisine Babalar Günü sürprizi yapmak isteyenler de hazırlıklarına başladı. Kimisi hediye ile kutlamak isterken, kimisi de anlamlı bir mesajla sevdiğini mutlu etmek istiyor. İşte kardeşler için Babalar Günü mesajı abiye 2021 | Abiye Babalar Günü mesajı....

BABALAR GÜNÜ MESAJI ABİYE 2021| ABİYE BABALAR GÜNÜ MESAJI

Dünyanın en güzel yanlarından biri hiç kuşkusuz bir abiye sahip olmak. Babalar Günü'nün gelmesiyle abisini mutlu etmek isteyen kardeşler de güzel mesajlar araştırmaya başladı. Abisini mutlu etmek ve Babalar Günü'nü kutlamak isteyenler güzel mesajları araştırmaya başladı. İşte abinizi mutlu etmek için kullanabileceğiniz en güzel Babalar Günü mesajları...

Senin gibi bir abim olduğu için çok şanslıyım. Senin baba olduğunu görmek dünyanın en duygusal anı. Babalar günün kutlu olsun...

Sen benim bu dünyadaki diğer yarımsın, iyi ki varsın, babalar günün kutlu olsun...

Babalar günün kutlu olsun canım abim, sen dünyanın en mükemmel babasısın...

Yeğenim senin gibi bir babası olduğu için çok şanslı, çünkü sen harika bir babasın. Babalar günün kutlu olsun...

Senin kardeşin olmak dünyanın en güzel duygusu, eminim senin çocuğun olmak da bir o kadar mükemmeldir. Babalar günün kutlu olsun...

Canımdan çok sevdiğim abiciğimin babalar günü kutlu olsun.

Çiçeği burnunda yakışıklı babanın ilk babalar günü kutlu olsun.

Hayat abilerle çok daha güzeldir. Babalar günün kutlu olsun abim.

Abi diye yazılır, kıymetli diye okunur. Babalar günün kutlu olsun kıymetlim.

Benim koruyucu meleğim kim diye sorsalar sen derim abi. Babalar günün kutlu olsun.

Hayat boyunca yanımda olup her vakitte destek olan abim babalar günün kutlu olsun.

Mesafelerle ayrılmış kardeşleri, sevgi birleştirilir. Babalar gününü kutlarım abiciğim.

Bana her zaman destek olan, en zor anımda imdadıma yetişen canım abim babalar günün kutlu olsun.

Yaşarken yanınızda bir abiniz varsa yaşamaktan asla korkmayın. Babalar günün kutlu olsun abiciğim.

Duygular var anlatılmayan, sen varsın tarif edilemeyen abi. İlk babalar gününü kutlarım canım abim.

Sen benim hayatıma renk katan, geleceğime yol gösteren abimsin. Canım abim babalar günün kutlu olsun.

Eğer en iyi abiyi seçme şansım olsaydı, yine seni yine seni seçerdim canım abim. Bu özle günün kutlu olsun.