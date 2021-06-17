Babalar Günü mesajı en güzel sözler | Babalar Günü için en anlamlı sözler

Bu yıl 20 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü'ne sayılı günler kala herkesi heyecan sardı. Babalarınıza olan sevginizi bu anlamlı günde özel sözlerle dile getirmek istiyorsanız haberimizde yer alan Babalar Günü mesajı en güzel sözler | Babalar Günü için en anlamlı sözlere göz atabilirsiniz...

BABALAR GÜNÜ MESAJI EN GÜZEL SÖZLER | BABALAR GÜNÜ İÇİN EN ANLAMLI SÖZLER

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın özel günü kutlu olsun...

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Her kızın ilk aşkı babasıdır, sen de benim hayata gözümü açar açmaz elimi uzattığım ilk dalımsın. İyi ki varsın babacığım, babalar günün kutlu olsun.

Hayatta her insanın başına gelmesi gereken en değerli ebeveynlerden birisin, babalar günün kutlu olsun.

Bana bir babadan çok arkadaş olduğun ve her üzüntümü paylaşıp derdime ortak olarak yaralarımı sardığın için teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun.

Gücünü ve kudretini hiçe sayamayacağım kadar çok seviyorum seni. İçimde büyüttüğün bu güçlü sevgi bağı için sana minnettarım babacığım babalar günün kutlu olsun.

Yalnızca bir gün değil her gün çok özel ve değerlisin ancak bugün senin günün olduğu için ekstra kıymetlisin. Varlığınla hayatıma kattığın en büyük renk ve armağan ile bana yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkür ederim babacığım, iyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman güçlü yanınla ve şefkatli ruhunla bana yanımda olduğunu hissettiren canım babam, iyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun.

Hayata gözlerimi açar açmaz beni sevgisiyle karşılayan ve bunu bugüne kadar başarıyla sürdüren canım babam bugün senin günün, babalar günün kutlu olsun.

Yeri geldiğinde bana bir abi, bir kardeş bir arkadaş bazen de annelik eden bir tanem babam, iyi ki senin kızınım ve iyi ki sen de benim babamsın. Varlığın bana en büyük hediye derdin ya hep senin de varlığın bana ömürlük bir hediye. Babalar günün kutlu olsun.

Sana olan sevgimi anlatmaya kelimeler dahi yetmezken cümle nasıl kurulur bilemiyorum ama senin varlığın benim hayatımdaki en önemli detaylardan biri, iyi ki benim babamsın ve iyi ki senin evladınım. Babalar günün kutlu olsun.

Yalnızca huyum değil sevgimin de sana benzediğini söylemek isterim. Aramızdaki sevgi bağının hiçbir zaman çözülmediğini ve gün geçtikçe daha da arttığını söyleyebilirim. En kıymetim ve en değerlim canım babam… Babalar günün kutlu olsun.

Bir insan ebeveynlerinden yana ne kadar şanslı olabilirse o kadar şanslı olabilirim diye düşünüyorum. Doğuştan gelen şansım ve ömür boyu sürecek olan hayatımın en büyük anlamı babacığım, babalar günün kutlu olsun.

Bir kelimeye ne kadar anlam yüklenebilirse o kadar anlam yüklüyorum ama yine de bir şeyler eksik kalıyor çünkü seni tanımlamaya kelimelerim yetmiyor. Hayatımdaki varlığın için teşekkür ederim, iyi ki varsın babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Ailemizin çınarı ve kanatlarının arasına alarak bizi sarıp sarmalayan canım babamın babalar gününü kutlarım.

Bizi hayattan alabileceğimiz her türlü darbeye karşı koruyan ve üzecek tüm konulara karşı dimdik ayakta durabilen babamın babalar gününü kutlarım.

Bir evladın en büyük şansı birbirinden kıymetli ebeveynlere sahip olmasıdır. Bu konuda oldukça şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü senin gibi bir babaya sahibim. Annemin eşi benim ve kardeşimin babası olduğun için hayata sonsuz teşekkürler. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Tüm gücünle benim için çalıştığını ve ömrünün sonuna kadar da bunun için çabalayacağını biliyorum. En zor zamanlarımda bile yaralarımı sardığın ve bana babalıktan çok iyi bir arkadaş gibi yaklaştın. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem az kalır gibi… Babalar günün kutlu olsun.

Küçücük bir çocukken elimden tutup beni ayağa kaldırdığında benim için neler yapabileceğinin sinyallerini vermeye başlamıştın aslında… Bunun bu yaşıma kadar devam ettiğini ve bundan sonra da böyle olacağını biliyorum. Canım babam, babalar günün kutlu olsun.

Sevgi ve şefkatinle aramızda her daim sıcacık bir bağ kurduğun için sana minnettarım, iyi ki babamsın ve iyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun.

Sıcacık gülümsemen ile birlikte açan çiçek bahçelerinin ve doğan güneşin hatırına değil seni bir ömür boyu seveceğim ve bana sunduğun huzurlu yuva için sana hep teşekkür edeceğim. Babalar günün kutlu olsun canım babacığım.

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