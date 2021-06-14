Bir erkeğin hayatında tanıştığı ilk arkadaşı, bir kız çocuğunun ise güvendiği ilk erkek babasıdır. Evladını canından fazla seven, hayata hazırlayan babalarımızın Babalar Günü'nü her yıl Haziran ayının üçüncü pazar gününde kutluyoruz. Bu yıl 19 Haziran Pazar günü kutlanacak olan Babalar Günü'nde babasına en güzel duygu dolu mesajları yollayarak onun yanında olduğunu göstererek sevgisini ifade etmek isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyorlar. İşte Babalar Günü mesajı kısa, uzun, anlamlı, duygusal | En güzel Babalar Günü mesajları, sözleri 2022...

BABALAR GÜNÜ MESAJI KISA, UZUN, ANLAMLI, DUYGUSAL 2022

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle. Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun.

Allah’ıma binlerce şükür, senin gibi bir eşim olduğu için. Babalar günün kutlu olsun canım.

Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.

Ateşin yaktığından güneşin hareket ettiğinden gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım babalar günün kutlu olsun.

Baba çınar gibidir, meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Baba, cennetin orta kapısıdır. Hz. Muhammed sav. Babalar gününüz kutlu olsun.

Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

Babacığım seninle evimize can gelir. Yürek dolusu sevgi bize heyecan gelir. Babalar günün kutlu olsun.

Babacığım seninle güven dolar evimiz. Mutlulukla yıkanır sevgiyle yüreğimiz. Canım babam babalar günün kutlu olsun.

Babacığım seninle yarına umutluyuz. Annemle kardeşlerim seninle çok mutluyuz. Babalar günün kutlu olsun babacım.

Babacığım seninle, evimize can gelir. Yürek dolusu sevgi, bize heyecan gelir. Babalar günün kutlu olsun.

Babacığım seninle, güven dolar evimiz. Mutlulukla yıkanır, sevgiyle yüreğimiz. Canım babam babalar günün kutlu olsun.

Babacığım seninle, yarına umutluyuz. Annemle kardeşlerim, seninle çok mutluyuz. Babalar günün kutlu olsun babacım.

Babalar günü mesajları Hiç bir şey üzmesin Seni sakın ağlama gözlerine yaş değmesin gül yüzünden gülücükler eksik olmasın kalbinden yerim eksilmesin unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası.

Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir.

Babaların en iyisi bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.

Babam olduğun için çok mutluyum sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.

Babamın öldüğünde aylardan hazirandı, o elli dördündeydi, ben yedi. Bir ışık söndüğünde yol yandı. O kedi bunları nasıl da bildi.

Bana eksiklerimi sorma hayat. Babam derim tamamlayamazsın. Babalar günün kutlu olsun.

Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Babalar günün kutlu olsun.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Bazı süper kahramanların pelerini yoktur. Onlara baba denir! Babalar günün kutlu olsun.

Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam.

Beraber yudumlasaydık çayımızı, beraber yaşasaydık yaşamadıklarımızı. Sadece rüyalarımda değil yanımda görebilseydim seni babacığım.

Bilir misiniz babalar kızlarına ellerini uzatırsa kızlar onu cehenneme kadar takip eder. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım.

Bir kızın kalbi her zaman babasına aittir. Babasının da kızına. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Biricik babama sevgilerimle! Babalar günün kutlu olsun. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam.

Bu renksiz dünyamın tek rengi sensin. Tek yaşama sebebimde yine sensin. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun…

Bu sene de babalar gününü cennette kutluyorsun. Seni çok ama çok özledim. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun biriciğim…

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin.

Büyüttün bu yaşlara getirdin türlü emeklerle. Senin hakkını nasıl öderiz baba. Değil bir gün her gün kutlasak yetmez ama babalar gününü kutlarım canım baba.

Canım babam artık ben de bir babayım. Bu yıl yanımızda olsaydın eğer sana dedeler günü de yapacaktık. Allah mekânını cennet eylesin.

Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et kendine de her zaman iyi bak.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki varsın, babalar günün kutlu olsun.

Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun. Canım babam.

Derdimi neşemi hüznümü mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Dua vakti geldiğinde ellerini Mevla’ya açtığında bizleri de unutmaman dileği ile babalar gününü kutluyor ellerinden öpüyorum canım babam.

Dün bugün ve yarın. Daima seni sevdim hep seveceğim. Bizimki bitimsiz sonsuz bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum baba. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum babacığım. Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun.

Dün, bugün ve yarın. Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, sonsuz bir sevgi. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Evimizin güneşi bir tanecik babacığıma kucak dolusu sevgiyle. Canım babacığım sen bizim her şeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun bir tanecik babacık.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin yakışıklısı. Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz.

Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Canım babam babalar günün kutlu olsun.

Evimizin yakışıklısı. Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Canım babam, babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık sevgi sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Geceler çok uzun sabah olmuyor baş yastıkta ama uyku tutmuyor bir tıkırtı duysa hemen kalkıyor. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar gününü kutluyorum.

Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun güzel melek.

Gelinciklerin en sadesine papatyaların en güzel kokanına güllerin en güler yüzlüsüne babaların en sevgilisine babalar günün kutlu olsun biricik babacığım.

Gözümün nuru canım babam babalar günün kutlu olsun.

Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ 2022

Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun…

Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın babalar gününü kutlar saygılar sunarız.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Her anımızda arkamızda duran gizli kahramanlarımız babalarımızın babalar günün kutlu olsun.

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim, sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Herkesin her şeyi olsun, benim senin gibi babam olsun. Babalar kutlu olsun canım babam.

Hiçbir dil senin özlemini anlatacak kadar güçlü değil. Hiçbir yürek bu acıyı kaldırabilecek kadar güçlü değil. Babalar gününü sensiz kutluyoruz bir kez daha baba.

Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. İyi ki varsın baş tacım. Babalar günün kutlu olsun…

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

Kalbi sevgi dolu sevecen cömert kibar kucağı sıcak anlayışlı şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

Kalbim taştan kayadan olsa, sıcacık sevgi dolu bakışınla erir giderim. Gözlerinden bir damla yaş düşse bu dünyayı ateşe veririm. Sen benim kıymetlimsin! Babalar günün kutlu olsun hayatım.

Kollarından daha huzurlu daha güvenli yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş canım babam. Babalar günün kutlu olsun…

Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece BABA derdim. Babalar günün kutlu olsun babam.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

Koklanacak gül açılacak gonca yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Küçük işler peşinde harcadın altmış üç yılını. Mum sattın, kürek çektin, kul oldun sonunda bir kapıya çıkarı olduğu halde işinin kaplarını doldurmadın vaktinde sessiz sedasız göçtün aramızdan. - Rıfat Ilgaz

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.

Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissettiğim dün de bugün de yarın da hep yüreğim kadar yakınımda olan babacığım seni çok seviyorum.

Minicik bir yavruydum ben hep yanında değişmiyordu düşüncen olsam da ……. yaşında hayatla savaşı sen öğrettin bana yanı başında tüm zorluklara karşı korudun beni sen baba. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Ömrümün sonuna kadar yanı başından ayrılmayacağıma söz veriyorum. Babalar gününü evlatlarınla beraber kutlarız…

Sabırlısın sıcaksın şefkatlisin koruyucumsun bağışlayansın. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum. Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Savaşın ortasında komutansız kalmaktır babasız kalmak. Babalar günün kutlu olsun babam.

Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

Sen benim dünyamı aydınlatan ve ısıtan güneş ışığımsın canım babam.

Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Allah’ım sana sağlık, afiyet versin başımızdan ayırmasın. Babalar günün kutlu olsun…

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun. Babalar günün kutlu olsun…

Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç?

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana ”eşim” diye bildiğim için çok şanslıyım. Babalar günün kutlu olsun bir tanem…

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

Sınırsız bir sevgi anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar, götürdüler. Babamdan ummazdım bunu kör oldum. - Cemal Süreya

Şöyle böyle hatırlıyorum, beni ölüme uğurlayan bir düğün günü. Babamı hatırlıyorum. Babamın ölümünü. Kırbacıyla birlikte bir çam ağacına gömülü… Annemse odasında babamın, hasta yatağında, kımıldamadan yatıyor.

Tek vazgeçilmezimsin canım babam, seni çok özledim.

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Varlığımızın temeli en kutsal varlıklarımızdır babalar. Onlar bir gün değil her gün baş tacımızdır.

Tüm babalarımızın babalar gününü kutlar saygılar sunarım.

Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.

Yaşanacak güzellikler gözlerinde ki ışık gibi umut verici olsun, umutların kalbin gibi temiz olsun, temiz umutların seni huzurla doldursun, babalar günün kutlu olsun.

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, babalar günün kutlu olsun.

Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

Yüreğin huzurlu yüzün güleç kazancın bereketli olsun canım babacığım. Babalar gününü kutluyor ellerinden öpüyorum.

Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha.

SEVGİLİYE, KOCAYA BABALAR GÜNÜ MESAJI 2022

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve milyonarca insandan beni seçmişsin. Canım, sevgilim, hayat arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun…

Ailemin reisi büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim her şeyim! Babalar günün kutlu olsun.

Kanından kan verdin var ettin beni aldın kollarına kucağına sarıldın baba rızık temin ettin zorlukla yıllarca bana alın teri döktün gurbetlerde yoruldun baba. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

Sana layık bir eş olmak için hayatım boyunca çalışacağıma bu mutlu günde bir kez daha söz veriyorum. Babalar gününü kutlarım bir tanem…

Sen dileklerimsin, yaşadığım hayatın içinde can nefesisin, sen bir değil bin asra bedelsin, sen hayatımda ki tek özelsin bebeğim, babalar günün kutlu olsun.

Bu dünyada acıya, kedere, yokluğa hatta ölüme bile alışabilirim. Ama sensizliğe ve sensiz kalmaya asla alışamam. Babalar gününü kutlarım bir tanem…

Bu gözler seni gördü başkasını görmez artık, bu yürek senle güldü başkasıyla gülmez artık, bu gönül seni sevdi başkasını sevmez artık, bu ömür senle biter başkası olmaz artık. Babalar günün kutlu olsun bir tanem…