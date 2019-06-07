Babalar günü mesajları 2019 | Babalar günü mesajları uzun duygusal

Babalar günü mesajları 2019 Babalar günü yaklaşırken en çok aratılan konulardan birisi de babalar günü için gönderilen mesajlar oldu. Babasına en güzel en anlamlı mesaj göndermek isteyenler için 2019 babalar günü mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz....

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2019 | BABALAR GÜNÜ MESAJLARI UZUN DUYGUSAL

☘İnsanın babasının olmamasının ne kadar kötü bir şey olduğunu anlayamazsınız hala babası hayatta olanlar. Lütfen onları sevin sayın sevdiğinizi belli edin çünkü bir gün onlarda gidecekler her insanoğlu gibi.

☘Ölmüş babaya yollanır mı yollanır arkadaşlar hemde derin bir nefes çekerek yollanır. Babalar günü için hazırladığımız babalar gününe özel cep telefonu sms mesajlarını bu sayfamızda bulabilirsiniz.

☘Dünyadaki çiçeklerin en güzeli güldür. Güllerin en güzeli ise sen. Günün Kutlu Olsun Babacığım

☘Mesafeler Ne Kadar Uzun Olursa Olsun Sevgisini Her Zaman Üzerimde Hissettiğim Dün De Bugün De Yarın Da Hep Yüreğim Kadar Yakınımda Olan Babacığım Seni Çok Seviyorum.

☘Sen Allah(c.c)’a Dilenen Dilek Göklere Uzanan Ellerimsin Sen Gözümden Süzülen Yaş Düşüncem Hasretimsin Sen Anlatmak İsteyipte Anlatamadığım, Kelimelerle İfade Edemediğim Biricik Babamsın.

☘Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizliğe sevineceksin.. Ama şunu unutma ki bir tanem; bir gün sen de SEVECEKSİN!

☘Sevdiğimden bu yana her acıyı tattım her çileye alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım.artık anlıyorum hasretten, göz yaşından başka bir şey vermemişsin bana.

☘Yüreğine sevda eken, ayrılık biçer mi, seven sevilenden kolayca vazgeçer mi, sen beni sevme gülüm,ben yanarım ikimizin yerine yetmez mi?

☘Dün gökyüzüne bir avuç yıldız fırlattım. Karanlığında aydınlığım olsun diye. Şimdi sensizliği kalbime fırlatıyorum, bıraktığım yerden dönesin diye. Vazgeçilmezim sıra sende gururu bir yere fırlat ve pişmanlığımla sızlayan şu kalbimi mükemmelliğinle donat.



☘Sen benim içimde açan bir güldün.Sönmek bilmeyen alevlenen içimde başımı her yastığa koyuşta sen varsın hayallerimde. Çünkü sen benim içimden söküp bir türlü atamadığımsın.

☘Bak yine soldu güneş yine akşam oluyor ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederliğim gelmezsen kahrolurum yıkılırım sevgilim seni çok seviyorum.

☘Sen sigara dumanın altında yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucundan birinin hayatından geçmiş oldun!

☘Ölmek dünyada unutulup gitmekmiş, ölmek bir kefen giymekmiş, ölmek o soğuk o korkunç ve o kara toprağa girmekmiş… Yok be aşkım asıl ölmek “sensizlikmiş.”

☘Bir umuttu yalnızlık bir şeyleri paylaşamamaktı belki,gözler dalıp giderken, yaralı bir serçeye ağlayan bir buluttu belkide,belki belkilerle dolu bir hayattı bu….



☘Ben sensizdim! Akşamın yaklaştığı saatlerde. Kahrolursun görme ağladığımı. Başlayan düşü şafakla birlikte dağıtır ansızın her gün batımı..

☘Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunluğun en acımasız olduğu zamanlardayım. Hiç bu kadar uzun susmadın sevdiğim. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmediğim yerlere, gözlerimi götürmeden yanında!

☘Yalnızca çocuklar ağlar ve yalnızca Allah(c.c) affeder… Eğer bir gün beni terk edersen; çocuk değilim ağlamam, Allah(c.c) değilim affetmem.

☘Kötü diye bir şey olmasaydı, cehennem boş kalırdı. sen beni kırmasaydın, bu can uğruna fedaydı. Seni çok seviyorum.

☘Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir.

☘İnsan babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olunca duyar.

☘Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, tanrı da senin mutluluk ışığını söndürür.

☘Çok sevdiğim canım babacığıma kucak dolusu sevgilerimi sunar, babalar gününü kutlarım.

☘Sen güllere özenme güller sana özensin üzme tatlı canını sen güllerden güzelsin özgürlük kadar özel güller kadar güzelsin benim güzel babacığım…

☘Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var seni çok seviyorum.

☘Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla babacığım bir günümde değil her günümdesin. BABALAR GÜNÜN KUTLU OLSUN.



☘Dünyadaki çiçeklerin en güzeli güldür güllerin en güzeli ise sen, günün kutlu olsun babacığım.

☘Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan kuşkulan fakat benim seni sevdiğimden asla kuşkulanma babacığım, babalar günün kutlu olsun

☘Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam…

☘Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle…

☘Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun. Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

☘Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun.

☘Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

☘Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

☘Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

☘Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam…

☘Canım babam!… Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babacım.

☘Evimizin güneşi bir tanecik babacığıma kucak dolusu sevgiyle… Canım babacığım, sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun bir tanecik babacık.

☘İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun…



☘Sen olmadan ben asla var olamam baba. Seni seviyorum. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

☘Aslan babam, babalar günün kutlu olsun…

☘Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun…

☘Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek… Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

☘Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim.

☘Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

☘Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın babalar günü kutlu olsun…

☘Sen dünyanın en iyi babasısın. Seni çok seviyorum canım babam. Babalar günün kutlu olsun babacım.

☘Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

☘Sen güçlü bir çınar gibisin… Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim… Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar günün kutlu olsun…

☘Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yanımdaydın, hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür edebilmem imkansız. Fakat yine de deneyeceğim. Teşekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.

☘Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun. Ailen.

☘Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissettiğim dün de bugün de yarın da hep yüreğim kadar yakınımda olan babacığım seni çok seviyorum.

☘Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin… Babalar günün kutlu olsun.

☘Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacım.

☘Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Tanrı da senin mutluluk ışığını söndürür. “Hz. Muhammed (s.a.v)”

☘Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın… Babalar günün kutlu olsun babacım.

☘Sensiz bir babalar günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yalnız hissediyor, çok üzülüyor ve çok üşüyorum… Sen benim arkadaşım, sevincim ve ışığımsın. Babalar günün kutlu olsun baba.

☘Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

☘Sen olmadan ben asla varolamam baba. Seni seviyorum. Babalar günün kutlu olsun canım babam.

☘Aslan babam, babalar günün kutlu olsun…

☘Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun…

☘Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek… Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

☘Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim.*Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

☘Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkeksin. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

☘Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun...

☘Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

☘Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

☘Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.

☘Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

☘Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.

☘Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.

☘Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun…

☘Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkek… Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

☘Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim.

☘Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

ÖLMÜŞ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

☘Tek vazgeçilmezimsin canım babam, seni çok özledim.

☘Gözümün nuru canım babam babalar günün kutlu olsun.

☘Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım.

☘Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir. Babanın ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü babasız yaşamaktır.

☘Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç? Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim. Senin aramızdan ayrılışının onuncu yılına giriyoruz ama ben seni hala çok arıyorum babam.

☘Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin.

☘Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur.

☘Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekanını cennet eylesin.

☘Hiçbir dil senin özlemini anlatacak kadar güçlü değil. Hiçbir yürek bu acıyı kaldırabilecek kadar güçlü değil. Babalar gününü sensiz kutluyoruz bir kez daha baba.

☘Hep söylerdin babam okşayıp saçını seni sevmeye doymadan, senin mutluluğunu görmeden, göçüp gidersem bu dünyadan, dua et, mezarımın başucuna gel yeter derdin canım. Babam ben her gün geliyorum senin yanına babam.

☘ Seninle geçirdiğimiz onca güzel yıllardan sonra sen ansızın çıkıp gittin hayatımızdan oldu mu be babam, beni bu dünyada kimsesiz bıraktın gittin benim güzel babam. Mekanın cennet olsun nur içinde yat inşallah.

☘ Şöyle böyle hatırlıyorum, beni ölüme uğurlayan bir düğün günü. Babamı hatırlıyorum. Babamın ölümünü. Kırbacıyla birlikte bir çam ağacına gömülü… Annemse odasında babamın, hasta yatağında, kımıldamadan yatıyor.

☘Baban giderse; Başı dumanlı dağın gider. Atan gider, sırtın gider, çınar ağacın gider yaslanacak yer bulamazsın. Baban giderse; Darda sana yetişen elin gider. Aklın gider, canın gider. Şu dağlanmış yüreğinde, çocuk kalan yanın gider. Baban giderse; öpülecek elin gider. Bayram gider.” (Can Yücel)

☘ Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim.

☘ Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.

☘ Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun. Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam.

☘Seni çok özledim babam diye haykırmak istedim ama yapamadım, özlemimi gözyaşlarımla gizledim canım babam.

☘Beraber yudumlasaydık çayımızı, beraber yaşasaydık yaşamadıklarımızı. Sadece rüyalarımda değil yanımda görebilseydim seni babacığım.

☘Benim yaşamımdaki örneğim, benim sıkıştığımda kurtarıcım canım babam nur içinde yat. Seni çok özledim babam.

☘Cennet mekânın olsun, Peygamberimiz (SAV) komşun, cennet ehli yoldaşın, dualarım seninle olsun. Canım babam.

☘Ben her şeyimi sana sorardım. Benim babam bilir derdim. Çünkü benim en büyük dayanağımdın sen babam. Nur içinde yat mekanın cennet olsun.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ

BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ 2019

BABAMA ŞİİR

Olurda birgün dönersin diye hep o günü bekledim.

O günün hayaliyle yaşadım.

Atmadım elbiselerini, kızarsın diye en sevdiğin traş losyonunu hiç kullanmadım.

Biliyorum bir gün geleceksin.

O günü özlemle, o günü hasretle bekleyeceğim.

Çünkü, sen gelecek ve bana sımsıkı sarılacaksın.

O geçen yılların acısını doyasıya çıkaracağız.

Sen gelince güleceğim tıpkı eskisi gibi.

Seninle hayat bulup yaşama yeniden sarılacağım.

Seni bekliyorum.

Seninle öldüm, yaşama yeniden seninle dönmek istiyorum.

Seni seviyorum.

Hadi dön artık!

Mustafa Özdaş

BENİM BABAM

Canım babam,

Evimizin direği babam.

Seni seviyorum,

Babalar gününü kutluyorum.

Her işten gelince,

Selamlarsın bizi.

Seni seviyorum dersin,

Seni seviyorum baba.

Babalar gününü kutlar,

Hep mutlu olmanı dilerim

Seni seviyorum

Babalar gününü yürekten kutlarım

BABALAR GÜNÜ

Baba tut elimden

Beni çocukluğuma götür hadi…

O küçük kıza götür beni baba

Götür bir daha gelmeyeyim…

Tut ellerimden baba tut

Uçurumun kenarındayım…

İtildim, düştüm düşeceğim!

Baba yüreğim alazlarda

Yandı! yanıyor!

Sevda çöl dedin… dikkat et dedin

Bir an için unuttum bana, sevdim

Şimdi çöl ortasında yalnızlığımla susuyorum mutluluğa

Baba tut elimden

Beni çocukluğuma götür hadi…

Acılar şımartmasın beni artık

Sen şımart!

BABAM

Baba seni çok seviyorum.

İşte çalışırsın hergün,

Yorulursun biliyorum.

Babaların en güzeli,

SEN bana bakarsın.

PARA kazanırsın hergün,

SEVGİLİ babam benim .

ÖPERİM ellerinden .

SENİ ÇOK SEVİYORUM

BABA TUT ELLERİMDEN

Baba gitme ne olur

Tut küçük ellerimden

Sensiz ne yapar oğlun

Baba tut ellerimden.

Bana kol kanat oldun

Düştüm, kaldıran oldun

Zor günde Hızır oldun

Baba tut ellerimden.

Sensin en güzel örnek

Benim için teksin tek

Kalbimden gelen istek

Baba tut ellerimden.

Üzerimde hakkın çok

Ödemeye imkân yok

Gözü gibi gönlü tok

Baba tut ellerimden.

BEN BİR TEK SENİ SEVDİM BABA

Ben bir tek seni sevdim baba

Başkasını sevmedim

Annemden fazla sevdim seni

Ama belli ettirmedim

Ben bir tek seni sevdim baba

Sen yiğitliğini gösterdin diye

Ben bir tek seni sevdim baba

Yiğitler yılmaz diye

Ben bir tek seni sevdim baba

Duygularımı bir tek sana söyledim

Ben bir tek seni sevdim baba

Beni unutmazsın diye

KOCAMAN GÜÇLÜ BABALAR

Sevgi sizde, öğüt sizde

Çalışırsınız gece gündüz,

Keseyi bereketlendirmek için

Kocaman güçlü babalar

***

Kusurları bulmadan,

Seversiniz bizleri;

Süprizleriniz kocaman

Kocaman güçlü babalar

EN ANLAMLI BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ (UZUN)

KIZINDAN BABASINA...

Ben sana baba dedim;

Gidenler gelmez diye,

El kıymet bilmez diye,

Babalar ölmez diye,

Ben sana baba dedim!

Ben sana baba dedim;

Yüz sensiz gülmez diye,

Ufkumu delmez diye,

Yâr yaşım silmez diye,

Ben sana baba dedim!

Ben sana baba dedim;

Baba cevher, öz diye,

Hasret ateş, köz diye,

Benliğimi ez diye,

Ben sana baba dedim!

Ben sana baba dedim;

Kıymet bulur söz diye,

Sana yollar düz diye,

Sensiz bahar güz diye,

Ben sana baba dedim!

Ben sana baba dedim;

Kavuşuruz tez diye,

Asılmasın yüz diye,

Düşlerimde gez diye,

Ben sana baba dedim!

Ben sana baba dedim;

Sensiz ömür az diye,

Sana çıkar iz diye,

Her derdimi sez diye,

Ben sana baba dedim!

Ben sana baba dedim;

Dost beni almaz diye,

Öz felah bulmaz diye,

Sensiz yurt olmaz diye,

Ben sana baba dedim!

Ben sana baba dedim;

Yiğitler yılmaz diye,

Göz yolda kalmaz diye,

Hakikat solmaz diye,

Ben sana baba dedim! ! !

Zülfikar Yapar Kaleli