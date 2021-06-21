Babalar Günü Pendik'te şenlikle kutlandı

Babalar Günü için Pendik'te uçurtma şenliği düzenlendi. Babalar çocuklarıyla uçurtma uçurmanın keyfini yaşarken, renkli görüntüler oluştu. Ailelerin doyasıya eğlendiği şenlikte tüm çocuklara renkli uçurtmalar dağıtıldı, şerbet ve patlamış mısır ikram edildi.

UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ

Pendik Belediyesi Babalar Günü Uçurtma Şenliği etkinliği düzenledi. 19 Haziran Cumartesi günü düzenlenen etkinlik Pendik Millet Bahçesi'nde geniş bir alanda gerçekleştirildi. Pendik Belediyesinin katılan tüm çocuklara dağıttığı rengarenk uçurtmalar şenlikte göklerde süzüldü. Babalar ve çocukları uçurtmalarını uçurarak eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda alanda şerbet ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

DEVASA TÜRK BAYRAĞI UÇUTMASI

Alanda yetkililer tarafından göklere çıkartılan 60 metrekarelik devasa Türk bayrağı uçurtması da görenleri şaşırttı. Etkinlikte güzel vakit geçiren babalar "Çocuklarımız ile böyle bir anı yaşadığımız için mutluyuz. Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e teşekkür ederiz." ifadelerinde bulundu.