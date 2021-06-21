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Babalar Günü Pendik'te şenlikle kutlandı

Pendik'te Babalar Günü'ne özel uçurtma şenliği düzenlendi. Aileleri bir araya getiren etkinlikte çocuklar babalarıyla birlikte uçurtma uçurmanın keyfini yaşandı.

Babalar Günü Pendik'te şenlikle kutlandı

Babalar Günü için Pendik'te uçurtma şenliği düzenlendi. Babalar çocuklarıyla uçurtma uçurmanın keyfini yaşarken, renkli görüntüler oluştu. Ailelerin doyasıya eğlendiği şenlikte tüm çocuklara renkli uçurtmalar dağıtıldı, şerbet ve patlamış mısır ikram edildi.

Babalar Günü Pendikte şenlikle kutlandı

UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNÜ RENKLENDİRDİ

Pendik Belediyesi Babalar Günü Uçurtma Şenliği etkinliği düzenledi. 19 Haziran Cumartesi günü düzenlenen etkinlik Pendik Millet Bahçesi'nde geniş bir alanda gerçekleştirildi. Pendik Belediyesinin katılan tüm çocuklara dağıttığı rengarenk uçurtmalar şenlikte göklerde süzüldü. Babalar ve çocukları uçurtmalarını uçurarak eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda alanda şerbet ve patlamış mısır ikramı da yapıldı.

Babalar Günü Pendikte şenlikle kutlandı

DEVASA TÜRK BAYRAĞI UÇUTMASI 

Alanda yetkililer tarafından göklere çıkartılan 60 metrekarelik devasa Türk bayrağı uçurtması da görenleri şaşırttı. Etkinlikte güzel vakit geçiren babalar "Çocuklarımız ile böyle bir anı yaşadığımız için mutluyuz. Belediye Başkanımız Ahmet Cin'e teşekkür ederiz." ifadelerinde bulundu.

Babalar Günü Pendikte şenlikle kutlandıBabalar Günü Pendikte şenlikle kutlandı

60d069e36e958-123-1.jpgBabalar Günü Pendikte şenlikle kutlandıBabalar Günü Pendikte şenlikle kutlandıBabalar Günü Pendikte şenlikle kutlandı

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