Babalar Gününde acı olay! Denize giren oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

Babalar Gününde Adana'nın Karataş ilçesinde çok acı bir olay yaşandı.Öğle saatlerinde babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesi üzerine çırpınmaya başladı. Habip Karayiğit oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, sahil güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkartılırken, Ali Ercan Karayiğit denizde kayboldu.

BABA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için ekiplerin çalışması devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.