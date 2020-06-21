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  3. Babalar Günü'nde korkunç olay! Feci şekilde can verdi

Babalar Günü'nde korkunç olay! Feci şekilde can verdi

Adana'da bir evin dış boyasını yapan 28 yaşındaki Serkan Kocabaş, fırçanın sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak öldü. Serkan Kocabaş'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Babalar Günü'nde korkunç olay! Feci şekilde can verdi 1111

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Kavaklı Mahallesi'nde gerçekleşti.