Yeni baba olan SSKlı çalışan işçilere 5, memurlara ise 10 gün süreyle verilen doğum izninde, devrim gibi bir değişikliğe gidildi. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması önündeki en büyük engellerden biri olarak kabul edilen ve yeni annelere, doğum öncesinde 8, doğum sonrasında da 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta verilen 'doğum izni'nin erkeklere 5 veya 10 gün olarak verilmesi, birçok kesimin eleştirisine sebep oluyordu. Yapılan yeni düzenleme ile babalarının izninin de uzatılmasıyla internet kullanıcıları arama motorlarında, Babalara doğum izni kaç gün? | Babaya doğum izni uzatıldı mı? Kaç gün oldu? Ücretli mi? konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BABALARA DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN?

Memurlar için verilen babalık izni 10 günlük bir süreyi kapsamaktadır. Bu durum 657 sayılı kanuna bağlı olarak 104. maddesinde yer alır. Özel sektör çalışanları için ise 4857 sayılı kanuna bağlı olarak, 5 günlük bir süre ile erkekler babalık izni alma hakkına sahip olur. Hem memurlar için hem de özel sektör çalışanları adına bu izinler yıllık izin içerisinde yer almaz. Mazeret izni içinde yer alır ve yasal çerçevede kullanım hakkı bulunmaktadır. Babalık izni, ücretli izin kapsamına girmekle birlikte yeni baba olan kişi, işe gitmediği süre zarfında da maaşını alır.

BABAYA DOĞUM İZNİ UZATILDI MI? KAÇ GÜN OLDU? ÜCRETLİ Mİ?

Ülkemizde kanuni olarak memurlar için 10 gün, özel sektör çalışanları için ise 5 günlük babalık izni bulunurken bazı firmalar, yeni baba olan erkek çalışanlarına 2,3 hafta ve hatta 6 aylık izin uygulayabiliyor. Mesela, HPE Türkiye 6 ay, Vodafone Türkiye 16 hafta, Novartis 14 hafta, P&G 8 hafta, Microsoft Türkiye 6 hafta, Eczacıbaşı 3 hafta, Borusan 2 hafta izin veren firmalar arasında yer alırken yalnızca eşi doğum yapan değil evlat edinen babalar da 'babalık izni'nden faydalanabiliyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, babalık izni süresini doğumdan sonra 3 hafta, devamındaki dönemde ise 3 haftaya kadar haftada bir gün olarak uygulamaya başladığını duyurdu. Uygulama ile hem Eczacıbaşılı babaların, çocuklarının ilk zamanlarında yanlarında olmaları, hem de anne babanın ebeveynlik sorumluluğunu eşit olarak paylaşabilmesi amaçlanırken Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, erkeklerin baba olarak kadınlar kadar rol ve sorumluluk alabildiği bir aile hayatının, kadınların erkekler kadar aktif rol alabildiği bir toplumsal hayatı da beraberinde getireceğine dikkat çekti.

Borusan Grubu, 1 hafta olan yasal babalık iznine 1 hafta daha eklediğini duyurdu. Bu sayede babaların bebekleriyle hem daha çok vakit geçirmesini hem de eşleriyle eşit sorumluluk almalarını hedefliyor.



ABD’li teknoloji firması Hewlett Packard Enterprise (HPE) Türkiye’deki erkek çalışanlarına 6 ay ücretli babalık iznini 2019 yılından beri veriyor. Firmanın dünyada uyguladığı bu hak, Türkiye’ye de getirildi.

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, “Babalara da 6 ay ücretli izin veriyoruz. İster çocuk sahibi olsunlar, ister evlat edinsinler. Sadece anne kariyerini ertelemesin, anne ve baba ortak sorumluluk alsın” dedi.



Baltaş Grubu Kurucusu Prof. Dr. Acar Baltaş, Türkiye’de babalık izni konusundaki gelişmelerin iyi yönde gittiğini belirterek, şunları söyledi: “Babaların çocukların bakımına katılması dünyada ve Türkiye’de yaygınlaşıyor. Babaların evin ekmeğini temin etmekten öte sorumlulukları yeni fark edilmeye başlandı.

Çocuğun bakımına katılmak ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak bunlar arasında. Firmalar da bu yönde kendilerini geliştiriyor. Bu durum cinsiyet eşitliği açısından da önemli.”