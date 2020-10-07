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  3. Babalarından çocuklarına vinç ile salıncak eğlencesi!

Babalarından çocuklarına vinç ile salıncak eğlencesi!

Arnavutköy’de vinç operatörü olan bir kişi, ailesi ile gittikleri piknikte çocukları sıkılmasın diye vinç kurarak salıncak yaptı. O anlar babanın cep telefonuna saniye saniye böyle yansırken sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler çokça izlendi.

Arnavutköy’de ailesi ile piknik yapan bir vinç operatörü, gittikleri yerde çocukları sıkılınca vinç kurarak salıncak yaptı. çocukların bu eğlenceli anlarını cep telefonuna çeken babanın sosyal medyada paylaştığı bu video izleyenler tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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07 Ekim 2020 Çarşamba 10:49
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