Babalarından çocuklarına vinç ile salıncak eğlencesi!

Arnavutköy’de vinç operatörü olan bir kişi, ailesi ile gittikleri piknikte çocukları sıkılmasın diye vinç kurarak salıncak yaptı. O anlar babanın cep telefonuna saniye saniye böyle yansırken sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler çokça izlendi.