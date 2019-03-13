Babalarının yaptığı enstrümanları çocukları çalıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı'nda müzik eğitimi alan çocuklar babalarının yaptığı enstrümanları çalıyor.

Belediyenin konservatuvarında Müzik Teknoloji Bölümü'nde klasik kemençe, keman, gitar, bağlama gibi yaylı ve telli çalgılar yapım kursuna katılan babalar, el emeği enstrümanları ortaya çıkarıyor.

Müzik eğitimi alan çocuklar da, babalarının ellerinden çıkan çalgılara yetenekleriyle ses veriyor, ruh katıyor.

- "Çocuklar ebeveynleriyle eğitim alıyor"

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı Genel Sanat Yönetmeni Tunç Buyruklar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konservatuvarda müzik teknolojileri, ses eğitimi, çalgı ve halk oyunları bölümlerinin olduğunu söyledi.

Konservatuvarın en önemli özelliğinin, çocukların ebeveynleriyle eğitim almaları olduğunu vurgulayan Buyruklar, "Babalar, Müzik Teknoloji Bölümü'nde enstrüman yapımına devam ediyor, anneler ses eğitimine devam ediyor, çocuklar da çalgı programına devam ediyor. Enstrümanlar babalar tarafından atölyemizde yapılıyor, çocuklar tarafından da çalgı derslerinde icra ediliyor." dedi.

- "Kızım 1,5 yıldır benim yaptığım kemençeyle çalıyor"

Konservatuvara kızıyla gelen Muzaffer Taş, 4 yıldır Çalgı Yapımı Bölümü'nde derslere devam ettiğini anlattı.

Taş, kızıyla ortak bir şeyler yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"4 yıl önce konservatuvara başlayınca, 3-4 aylık bir eğitimin ardından klasik kemençe çok ilgimi çekti. Ben yapmaya başladıktan sonra kızıma da çalması yönünde telkinde bulundum. Kendisi başladı ve zamanla bunu sevdi ve çok güzel bir şekilde icra etmeye çalışıyor. Kızım da 1,5 yıldır benim yaptığım kemençeyle çalıyor. Bu yönüyle bizim için anlamlı oldu. Şimdi de kızıma bir tane keman yaptım. Kendi yaptığım eserin kızım tarafından çalınması kelimelerle anlatılamaz bir duygu."

Aslı Taş ise babasının yaptığı kemençeyi çalmanın ayrı bir duygu olduğunu dile getirdi.

- Babasının yaptığı kemanı çalıyor

Özden Gürel ise konservatuvara başlama amacının çocuklarıyla bir bütün olarak bir şeyler yapmak olduğunu ifade etti.

Atölyede yaptığı kemanı kızının çaldığını belirten Gürel, bunun ifade edilmez duygular olduğunu söyledi.

Babasının yaptığı kemanla eğitim alan Damla Gürel de, başta zorlandığı keman eğitimini babasının desteğiyle aştığını kaydetti.

Kaynak: AA