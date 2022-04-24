Son dakika! Bakan Çavuşoğlu nakavt etmeye doymuyor! Bu defa 1915 olaylarına "Soykırım" diyen Joe Biden'a tokat niteliğinde cevap verdi."Babam CHP ile asla birlikte olmazdı" diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! "Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından..."Koronavirüs yerini hepatite bıraktı! Yeni bir küresel salgın mı geliyor? Tehlikeli virüs ilk canı aldı!Spor Toto 1.Lig: Kocaelispor - Manisa FK maçı izle | Kocaelispor - Manisa FK maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linkiCem Belevi aşkı İrem Derici’yi yaktı kavurdu! “Ateş oldum yandım sana!”Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı canlı izle | Ankara Keçiörengücü - Nasadoge Menemenspor maçı TRT AVAZ canlı yayın izle linkiBoluspor - Ümraniyespor maçı canlı izle | Boluspor - Ümraniyespor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiAraç sahiplerine kötü haber! Yargıtay’dan trafik sigortası kararıMurat Övüç'ten kıvrak dans şov! Göğüs dekoltesi dikkat çekti!EKPSS sınav yorumları Twitter 24 Nisan 2022 | EKPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. "Babam CHP ile asla birlikte olmazdı" diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! "Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından..."

"Babam CHP ile asla birlikte olmazdı" diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! "Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından..."

Fatih Erbakan, "Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır" açıklamasında bulunarak, "İkinci tura kalırsa Tayyip Bey'i destekleriz" ifadelerini kullandı.

"Babam CHP ile asla birlikte olmazdı" diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! "Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından..."

Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, seçimlerin 2. tura kalmasının halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti. Erbakan, bir önceki açıklamasında yer verdiği "Babam CHP ile asla birlikte olmazdı"  açıklamasının arkasından durarak, "Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Babam CHP ile asla birlikte olmazdı diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından...

"KILIÇDAROĞLU'NUN OLMASINDAN..."

Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada "Biz bu faturanın ortağı olmayız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadelemizi sonuna kadar yaparız. Seçimlere de gireriz. Seçimlerde de ikinci tura kalamadık ama ikinci tura da Sayın Kılıçdaroğlu ile Tayip Bey kaldı.’

Diyelim aday da olduk ve bu yanlışları da ortaya koyduk. Millete de anlatıyoruz, anlatacağız da. Bu iktidarın gitmesi lazım bu yanlışlardan dolayı. Hem dış politikadaki yanlışlar hem ekonomi alanındaki yanlışlar hem sosyal politikalar alanındaki yanlışlar, adaletsizlik, birçok şeyler… 

Babam CHP ile asla birlikte olmazdı diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından...

En sonunda seçimler ikinci tura kaldı ve biz de ikinci turda değiliz. Biz ikinci tura kalmadığımıza göre ‘kimseye destek vermeyiz, kenara çekiliyoruz’ deme imkanımız yok. Öyle bir noktada ehven olarak Kılıçdaroğlu’nun olmasından Tayyip Bey’in olması bizim teşkilatımız, bizim tabanımız, bize oy veren kitle açısından daha makbul olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Babam CHP ile asla birlikte olmazdı diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT