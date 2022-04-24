"Babam CHP ile asla birlikte olmazdı" diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama! "Tayyip beyi destekleriz, Kılıçdaroğlu'nun olmasından..."

Merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, seçimlerin 2. tura kalmasının halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirtti. Erbakan, bir önceki açıklamasında yer verdiği "Babam CHP ile asla birlikte olmazdı" açıklamasının arkasından durarak, "Kılıçdaroğlu'nun olmasından Tayyip Bey'in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN OLMASINDAN..."

Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada "Biz bu faturanın ortağı olmayız. Bu faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadelemizi sonuna kadar yaparız. Seçimlere de gireriz. Seçimlerde de ikinci tura kalamadık ama ikinci tura da Sayın Kılıçdaroğlu ile Tayip Bey kaldı.’

Diyelim aday da olduk ve bu yanlışları da ortaya koyduk. Millete de anlatıyoruz, anlatacağız da. Bu iktidarın gitmesi lazım bu yanlışlardan dolayı. Hem dış politikadaki yanlışlar hem ekonomi alanındaki yanlışlar hem sosyal politikalar alanındaki yanlışlar, adaletsizlik, birçok şeyler…

En sonunda seçimler ikinci tura kaldı ve biz de ikinci turda değiliz. Biz ikinci tura kalmadığımıza göre ‘kimseye destek vermeyiz, kenara çekiliyoruz’ deme imkanımız yok. Öyle bir noktada ehven olarak Kılıçdaroğlu’nun olmasından Tayyip Bey’in olması bizim teşkilatımız, bizim tabanımız, bize oy veren kitle açısından daha makbul olacaktır." ifadelerine yer verdi.