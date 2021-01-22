Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Babam Çok Değişti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu durum dizinin takipçilerini üzdü. Peki Babam Çok Değişti dizisi bitiyor mu? | Babam Çok Değişti final mi yapacak? İşte ayrıntılar...

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ DİZİSİ BİTİYOR MU?

İyi Aile Babası adı ile başladıktan sonra isim değişikliğine gidilen Babam Çok Değişti dizisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı, İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimi olan Mehmet Ali'nin eşine, çocuklarına ve aynı apartmanda yaşayan annesine olan bağlılığı sebebiyle devamlı eşi ve annesinin arasında kalmasını anlatan dizinin final yapacağı açıklandı.

Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon ve Timur Acar'ın başrollerini paylaştığı komedi dizisi Babam Çok Değişti'nin senaristliğini 1-4 bölüm Erdal Şahin, 5. bölümden sonrasını da Birol Güven üstlenmişti. Hakan Algül'ün yönetmenliğini yaptığı dizinin yapımcısı Ali Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu, yapım şirketi ise Süreç Film'dir.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Babam Çok Değişti dizisi Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 8. bölümüyle final yapacak.

Birsen Altuntaş, Çağlar Çorumlu'nun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak "Babam Çok Değişti, 8. bölümünde final yapıyor" ifadesine yer verdi.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ DİZİSİNİN KONUSU

Babam Çok Değişti Dizisinin konusu: "Mehmet Ali Pamuk, evli ve üç çocuklu, İstanbul Anadolu Yakası’nda, mahalle arasında özel halk sağlığı kliniği sahibi, idealist bir hekim ve daha da idealist bir aile babasıdır. Mehmet Ali, tıp fakültesinde okurken, kampüste tanıştığı, halkla ilişkiler bölümünde okuyan ve çok güzel bir İstanbul Kadıköy kızı olan Aslı’ya aşık olmuş ve sonunda O’nunla evlenmeyi başarmıştır.

Aslı da, Mehmet Ali’yi severek evlenmiştir; ama zavallının, Mehmet Ali ile evlenirken, aynı anda Mehmet Ali’nin ailesiyle de evleniyor olduğundan haberi yoktur. Mehmet Ali, evlendikten sonra, en azından bir süreliğine kira vermemek için, eskiden Adana’nın önemli ağalarından olan İbrahim dedesinin annesine bıraktığı üç katlı eski apartmanın orta katında oturmayı uygun görünce; yeni evli çiftin tüm hayatları, giriş katında oturan anne babalarının hayatıyla iç içe geçmiştir.

Yıllar geçmiş, çiftin çocukları olmuş, hepsi okul çağına gelmiş, hatta büyük kızları evlenme çağına yaklaşmıştır, ama değişen hiçbir şey olmamıştır. Zavallı Kadıköy kızı Aslı, hala aynı apartmanda, giriş katında oturan kayınvalidesi ve kayınpederi ile birlikte yaşamaktadır ve 7/24 kayınvalide baskısı altındadır."