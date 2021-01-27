Babam Çok Değişti final mi yapıyor? Neden bitiyor? Süreç Film imzalı dizi Babam Çok Değişti için izleyiciyi üzen karar alındı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi birbirinden başarılı oyuncu kadrosuyla beğeni toplamıştı. Ancak kanal ve yapımcı tarafından alınan karar doğrultusunda 4. bölümüyle ekranlara veda edeceği duyuruldu.

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN BİTİYOR?

Babam Çok Değişti dizisi için yolun sonuna gelindi. İlk olarak "İyi Aile Babası" ismiyle ekranlara merhaba diyen dizi için reyting kaygılarıyla geçtiğimiz haftalarda isim ve senaryo değişikliğine gidilmişti. Ancak bu değişiklerde dizinin birkaç bölüm ilerleyebilmesine yardımcı olabildi.

Komedi türünde ekranlara farklı bir renk katması beklenen dizi aynı gün diğer kanallarda yayınlanan "Alev Alev" , "Sol Yanım", "Mucize Doktor" ve "Bir Zamanlar Çukurova" gibi başarılı yapımlar ile mücadelesinde yenik düştü. Kanal D dizinin bitmemesi için elinden geleni yapsa da bir türlü beklenen reyting oranlarını yakalayamadı. Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal ve Salih Kalyon gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi alınan karar doğrultusunda 28 Ocak Perşembe günü yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.