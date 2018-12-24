‘Babam’ diye sarıldığı Atatürk heykeline yine çıktı

Adıyaman'da Atatürk heykelinin üzerine çıkarak "Babam" diye sarılan madde bağımlısı şahıs yine aynı heykelin üzerine çıktı. Polis ekipleri şahsı güçlükle aşağı indirdi.

Sümer Meydanı'nda madde bağımlısı olduğu öğrenilen Ahmet B., Atatürk heykeline çıkarak heykele sarıldı. "Cezaevinde kalanlara af" diyerek heykele sarılan şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik polisi ekipleri ile Yunus polis ekipleri şahsı heykelin üzerinden indirmek istedi. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen şahıs başından yaralandı. Olay yerine ambulans beklenirken şahıs bir polis memuruna saldırdı. Polislere saldıran şahıs etkisiz hale getirilerek sakinleştirildi. Ahmet B. daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet B., yaklaşık 1 ay önce de yine aynı Atatürk heykelinin üzerine çıkıp "Babam" diye bağırmıştı. Ahmet B.'nin hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan Ahmet B., Atatürk'ü çok sevdiğini, cezaevinde kalan mahkumlar için af istediğini, bu yüzden heykele çıktığını söyledi. Ahmet B.'nin 2018 yılı içerisinde toplam 3 defa Atatürk heykeline çıktığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA