Babam Sultan Hazretleri Pamukova'da dualarla anıldı
SAKARYA (AA) - Pamukova'da Babam Sultan Hazretlerini Anma ve Sünnet Merasimi programı düzenlendi.Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı tarafından 25’incisi gerçekleştirilen...
SAKARYA (AA) - Pamukova'da Babam Sultan Hazretlerini Anma ve Sünnet Merasimi programı düzenlendi.
Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı tarafından 25’incisi gerçekleştirilen Babam Sultan Hazretlerini Anma ve Sünnet Merasimi programı, İnegöl Mehter takımının gösterisiyle başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 25 çocuk sünnet ettirildi, Babam Sultan Türbesi ziyaret edildi.
Program, yapılan bereket duası ve ikramla son buldu.
Kaynak: AA
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