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Babam Sultan Hazretleri Pamukova'da dualarla anıldı

SAKARYA (AA) - Pamukova'da Babam Sultan Hazretlerini Anma ve Sünnet Merasimi programı düzenlendi.Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı tarafından 25’incisi gerçekleştirilen...

Babam Sultan Hazretleri Pamukova'da dualarla anıldı

SAKARYA (AA) - Pamukova'da Babam Sultan Hazretlerini Anma ve Sünnet Merasimi programı düzenlendi.

Pamukova Muradiye Eğitim Vakfı tarafından 25’incisi gerçekleştirilen Babam Sultan Hazretlerini Anma ve Sünnet Merasimi programı, İnegöl Mehter takımının gösterisiyle başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 25 çocuk sünnet ettirildi, Babam Sultan Türbesi ziyaret edildi.

Program, yapılan bereket duası ve ikramla son buldu.


Kaynak: AA

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