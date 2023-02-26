Babamu İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Babamu İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Babamu İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Babamu İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Babamu İbrahim 17 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Babamu İbrahim Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Babamu İbrahim'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Babamu İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Babamu İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Babamu İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Babamu İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Babamu İbrahim şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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