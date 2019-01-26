Babanın en acı bekleyişi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 gün önce hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Baba Ahmet Acar, çalışmaları endişeli gözlerle izledi.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katılıyor. 20 kişiden oluşan tim yaklaşık 150 metre genişliğindeki Ağva Deresi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Havanın yağışlı olması nedeniyle ekipler zaman zaman çalışmalarına ara verdi. Yağışın kesilmesiyle birlikte derenin her noktasını karış karış arayan ekipler, aracın düştüğü yerden denize kadar çalışma yaptı.

"Ahmet Acar çalışmaları takip etti"

Jandarma Sualtı ekibi, aramalarını öğleden sonra dere üzerinde yapılan bentlerde yoğunlaştırdı. Kumluca-Kemer karayolunun alt kısmında çağlayan şeklindeki büyük bentte ekipler suyun debisinin yüksek olması nedeniyle dereden karşıdan karşıya ip çekti. Üç koldan çekilen ipler sayesinde bir bot suya indirildi. İp sistemini kurma çalışmalarına bölge halkı da destek verdi.

Bota binen iki dalgıç, çağlayanın olduğu bölgede tehlikeye rağmen arama yaptı. Bu esnada dalgıçların tehlikeli çalışmalarını Buse Acar'ın babası da takip etti. Bentin üzerine gelip çalışmaları takip eden Acar'ın bir hayli üzgün olduğu gözlemlendi. Öte yandan çalışmaların kara, deniz ve dere yatağında olmak üzere 180 kişilik bir ekiple sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA