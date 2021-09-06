Babası Ferhan Şensoy'un vefatıyla sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy'dan sevindiren haber!

2018 yılında hayatlarını birleştiren Müjgan Ferhan Şensoy ve Cem Öğet çiftinden müjdeli haber geldi. Babasının ölümüyle sarsılan Müjgan Ferhan Şensoy sabah saatlerinde doğum yaptı. Çiftin kızlarına Pera adını verdiği öğrenildi.

TORUNUNU GÖREMEDİ

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, torunu Pera'yı göremedi. Eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini açıklayan Müjgan Ferhan Şensoy, "Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..." demişti.

"CANIMIZ, KIZIMIZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Müjgan Ferhan Şensoy, "Canımız, kızımız hoş geldin" notunu ekleyerek doğum yaptığını duyurdu.

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dedelik heyecanı yaşıyordu. 32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden vefat etti.

Ölümüyle herkesi üzüntüye boğdu! İşte eski eşi Derya Baykal ve kızlarının Ferhan Şensoy'a yürek burkan vedası...

Ferhan Şensoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Öldü mü? İşte Ferhan Şensoy'un biyografisi...