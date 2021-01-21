Babası Galatasaray'ı takibe aldı! Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferinde sona geldi!

Ara transfer döneminin başlangıcını sancılı geçiren Galatasaray, transferin son günlerine yaklaşırken atağa kalktı. Henry Onyekuru ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, İrfan Can Kahveci transferinde de aşama kaydetti. Bu iki ismin yanı sıra, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına Fatih Terim'in de çokça istediği Milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile anlaşma sağlandı. Galatasaray ve Halil Dervişoğlu'nun anlaştığını ise genç futbolcunun babası açıkladı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Denizlispor maçını Türk Telekom Arena'dan takip eden genç futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, bugün yönetimle buluşarak transferde anlaşma sağladı.

Bu haberin hemen ardından ise Muzaffer Dervişoğlu, Instagram'da Galatasaray'ı takip etmeye başladı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ MASADA

Oyuncunun kulübü Brentford ile de masada olan Galatasaray, satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu. İngiliz ekibinin bu teklife olumlu yaklaştığı ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Sparta Rotterdam altyapısında yetişen Halil Dervişoğlu, 3 milyon euro bedel ile Brentford’a transfer olmuştu.

21 yaşındaki futbolcu Brentford forması ile bu sezonki tek golünü Middlesbrough ile oynanan FA Cup maçında kaydetti.