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  3. Babası istedi, öğretmenleri yaptı! Alkol tüketen kız öğrenciyi vahşice kırbaçladılar!

Babası istedi, öğretmenleri yaptı! Alkol tüketen kız öğrenciyi vahşice kırbaçladılar!

Nijerya'da alkol tüketen bir öğrenci, babasının izniyle öğretmenleri tarafından kırbaçlandı. Söz konusu görüntü tartışma yaratırken hükümet yaşananlar üzerine soruşturma başlatıldığının açıkladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Nijerya'da bir kız öğrenci katıldığı doğum günü partisinde alkol tüketti. Söz konusu görüntüleri izleyen baba kızının durumu inkar etmesi üzerine sinirlendi. Durumu İslami usullerle yönetilen okulundaki öğretmenlere bildiren baba, kızına ceza verilmesini istedi. Bunun üzerine öğretmenler diz çöktürdükleri kıza kırbaçlarla vurdular.

 

VİDEOYU GÖRÜNCE SİNİRLENMİŞ

Genç kızın kendini korumak için elini kaldırdığı görülürken öğrencinin babası BBC Pidgen'e, kızının alkol içtiği iddia edilen bir videoyu görünce sinirlendikten sonra kırbaçlamayı onayladığını söyledi.  

Babası istedi, öğretmenleri yaptı! Alkol tüketen kız öğrenciyi vahşice kırbaçladılar!

"OLAY SIRASINDA ORADA BULUNMAM İÇİN ISRAR ETTİM"

Öte yandan olayla ilgili konuşan baba," Olayı okula bildirdim ve gerekli cezayı vermelerini bizzat talep ettim ve olay sırasında orada bulunmam için ısrar ettim" dedi. 

Babası istedi, öğretmenleri yaptı! Alkol tüketen kız öğrenciyi vahşice kırbaçladılar!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca yerel hükümet yaptığı açıklamada, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Buna göre olay,  Müslüman alimler, liderler ve hükümet yetkililerinden oluşan bir panel tarafından denetlenecek. 

Babası istedi, öğretmenleri yaptı! Alkol tüketen kız öğrenciyi vahşice kırbaçladılar!

Tayfun Altuntaş
Editör
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