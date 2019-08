Babası memlekette amcasıyla kavga etti, kuzenlerini vurdu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ordu'da bulunan babasının arazi meselesi nedeniyle amcasıyla kavga ettiğini öğrenen Murat C. (35), amcasının çocukları İbrahim O. ve Sinan O.'yu tabanca ile ateş ederek bacaklarından yaraladı.

Olay gece saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi Gündoğan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Murat C., Ordu'da bulunan babasının arazi nedeniyle amcasıyla kavga ettiğini öğrendi. Murat C. bunun üzerine silahını alarak amcasının çocuklarının evinin önüne giderek, kuzenleri İbrahim O. ve Sinan O.'yu evin önüne çağırdı. Amca çocuklarıyla kavga eden Murat C. tabancasını çıkartarak ateşledi. İbrahim ve Sinan O. bacaklarına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İbrahim ve Sinan O. kaldırıldıkları Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Murat C., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Babasının kardeşiyle arasındaki sorunlar nedeniyle soyadını değiştirdiği öğrenilen Murat C. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA