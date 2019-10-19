Babası ve kardeşini aynı hastalıktan kaybetti, kendi son anda kurtuldu

ANTALYA'da babasını 15, ağabeyini ise 3 yıl önce karaciğer kanseri ve sirozdan kaybeden Mehmet Çakır (53), kontrol için gittiği hastanede aynı hastalığı taşıdığını ve karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendi. Babası ile ağabeyini kaybettiği hastalığa yakalandığını öğrenmesiyle üzüntüye kapılan Çakır, erken teşhis ve karaciğer nakli sayesinde sağlığına kavuştu.

Antalya'da bir kamu kurumundan emekli olan Mehmet Çakır, 15 yıl önce babası Bekir Çakır'ı (74), 3 yıl önce de ağabeyi Ali Çakır'ı (63) karaciğer kanseri ve siroz nedeniyle kaybetti. Ailede genetik yatkınlık nedeniyle şikayeti olmamasına rağmen kontrol için hastaneye başvuran Çakır kendisi de karaciğer kanseri ve siroza yakalandığını öğrendi. Geçen haziran ayında hastalığı ortaya çıkan Çakır, karaciğer nakli için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ bekleme listesine yazıldı.

15 gün sonra kadavradan organ bulunduğu haberi üzerine büyük sevinç yaşayan Mehmet Çakır, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır ve ekibi tarafından gerçekleştirilen karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Eşi ve iki oğluyla sağlıklı günlerin hayalini kuran Çakır, doktorlarına ve bağışçı aileye teşekkür etti.

'HİÇBİR ŞİKÂYETİM YOKTU'

Teşhis koyulana kadar hiçbir şikayeti olmadığını anlatan Mehmet Çakır, "Biraz halsizliğim vardı ama diyabet hastası olduğum için buna bağlıyordum. Meğer karaciğerim bitmiş, benim haberim yokmuş" dedi. Yaşadıklarına şükrettiğini ifade eden Çakır, "Sadece muayene olmak için hastaneye gitmiştim. Yapılan tahlil ve tetkiklerde karaciğerimin çok kötü durumda olduğu ve acilen nakil yapılması gerektiği söylendi. Hastalığım ortaya çıkmasaydı benim de babam ve ağabeyim gibi son ana gelene kadar haberim olmayacaktı" diye konuştu.

'ALLAH BAĞIŞÇI AİLEDEN RAZI OLSUN'

Bağışçı aileye de teşekkür eden Çakır, "Allah bağışçı aileden razı olsun" dedi. Kadavradan karaciğer nakli olduktan sonra sağlığının gayet iyi olduğunu söyleyen Çakır, ameliyatını gerçekleştiren Doç.Dr. Tuğrul Çakır ve ekibine teşekkür etti. Çakır, "Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Binlerce şükür halime. Hamdolsun" dedi.

Medine Çakır ise eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

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Kaynak: DHA