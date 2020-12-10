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  3. Babasından istismar gören çocuğun çığlığı: 'Babama gideceğime buradan atlarım'

Babasından istismar gören çocuğun çığlığı: 'Babama gideceğime buradan atlarım'

Babası tarafından 2 yaşından beri istismara maruz kalan ve annesinin durumu öğrenmesi üzerine boşanma davası açılıp mahkemenin velayetini babasına verdiğini öğrenen 10 yaşındaki çocuk, sinir krizi geçirdi. Çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çocuğun haykırışları kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

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10 Aralık 2020 Perşembe 09:28
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