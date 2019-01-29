Babasından korkup kaçan çocuk, saklandığı camide bulundu

ELAZIĞ'da yarıyıl ödevlerini yapmadığı için babasından korkup evden kaçtığı öne sürülen çocuk, 6 saat sonra saklandığı camide bulundu. Jandarma tarafından bulunan çocuk, ailesine teslim edildi.

Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesi'ndeki evlerinin sokağında dün arkadaşlarıyla oyun oynayan M.E.K. (12), saat 18.00 sıralarında babasının eve geldiğini gördü. İddiaya göre, yarıyıl tatilinde verilen ödevlerini yapmayan çocuk, babasından korkup, eve gitmedi. Oğulları eve gelmeyen aile, çocuğu aramaya başladı. Ancak bir sonuç alamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istendi. Gece karanlığında el feneriyle arama başlatan jandarma ekipleri, Hıdırbaba Camii'nin penceresinden baktıklarında içeride bir çocuk olduğunu gördü. Cami imamına ulaşılarak, kilitli kapı açtırıldı. İçeri giren jandarma, M.E.K.'yi buldu. Çocuk, ailesine teslim edildi.

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DHA