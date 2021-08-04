Babasını 9 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! 15 yaşındaki kızın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Alınan bilgilere göre olay önceki gün Melikgazi ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde gerçekleşti. Sağlık memuru olduğu öğrenilen Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma yaşandı.

BIÇAKLA ODASINA GİRDİ

Daha sonra çift ayrı odalarda uyurken çiftin kızı C.C., gece yarısı odasından çıkarak mutfaktan aldığı bıçakla babasının odasına girdi. Daha sonra C.C.'nin bıçak darbeleriyle uyanan ile Cuma Ali Ceylan ile kızı arasında arbede yaşandı. 9 bıçak darbesi aldığı ifade edilen Ceylan, kanlar içerisinde yere düştü.

SESLERİ DUYAN KOMŞULAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Evden gelen sesleri duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler yaptıkları incelemede Cumali Ali Ceylan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

C.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınması için karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan ve nöbetçi hakimliğe sevk edilen C. C.,, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Cuma Ali Ceylan’ın cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Pınarbaşı ilçesi Şabanlı Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

"BABAMI ÖLDÜRDÜĞÜM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren C.C.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ise kan dondurdu. Cinayeti tüm ayrıntıları ile anlatan C.C. babasının sürekli telefonuna bakarak kendisine sürekli baskı kurduğunu öne sürdü. Babasını bu nedenle öldürmeyi geçen yıl kafasına koyduğunu ancak icraata geçmediğini anlatan C.C. şunları söyledi:

"Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm. Olay sonrası babamın kanı kıyafetlerime bulaştı. Odama geçerek, üzerimi değiştirdim. Bu sırada polisler geldi. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim”