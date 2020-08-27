Babasını herkesin gözü önünde bıçaklayarak öldürdü!
Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan tartışmada 33 yaşında bir devlet kurumunda güvenlik görevlisi olan bir kişi 63 yaşındaki babasını caddenin ortasında herkesin gözü önünde bıçakladı. Esnafın durdurmaya çalıştığı kişinin o görüntüleri kameralara kaydedildi.
Mersin’in Tarsus ilçesinde 33 yaşındaki Hayretin Türkmen, sabah saatlerinde 63 yaşındaki babası Nevrez Türkmen'i henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu cadde ortasında bıçakladı. Olay yerinden geçen jandarma ekipleri, esnafın engellemeye çalıştığı Hayretin Türkmen'i gözaltına alırken baba Nevrez Türkmen ise kaldırıldığı hastanedeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. O anlar korkunç anlar ise kameraya yansıdı.
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