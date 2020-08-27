Babasını herkesin gözü önünde bıçaklayarak öldürdü!

Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan tartışmada 33 yaşında bir devlet kurumunda güvenlik görevlisi olan bir kişi 63 yaşındaki babasını caddenin ortasında herkesin gözü önünde bıçakladı. Esnafın durdurmaya çalıştığı kişinin o görüntüleri kameralara kaydedildi.